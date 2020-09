Belg mag jaartje langer blijven bij Arkéa-Samsic

Benjamin Declercq zal een jaartje langer de kleuren van Arkéa-Samsic verdedigen. Declercq kwam begin dit seizoen van Sport Vlaanderen-Baloise.

De coronabreak kwam voor Declercq goed uit want de renners was lang out door een blessure. "Maar eigenlijk was dat net te laat want ik zat in volle revalidatie en bijna terug op niveau", zegt Declercq aan WielerFlits "Maar nu ben ik volledig de oude."

Declercq rijdt graag het klassieke werk en zal ook van start gaan in de Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix. "Ik start de kleine koersen om te winnen, misschien zit er een eerste profzege in. De grote koersen rijd ik om mij te tonen", klinkt het. Aan de bazen van Arkéa moet hij zich alvast niet meer tonen. "Ik ga voor een jaar bijtekenen hier. Ik ben tevreden."