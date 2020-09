Bora-Hansgrohe legt 21-jarig toptalent Aleotti vast en verlengt contract van andere Italiaan

Bora-Hansgrohe werkt verder aan de uitbouw van de ploeg voor komende jaren en geeft Aleotti en Fabbro, twee Italianen, daarbij alle kansen. De ene begint volgend jaar aan zijn profcarrière, de andere heeft zijn huidige overeenkomst met een jaar verlengd.

Matteo Fabbro is 25 jaar en is momenteel ook actief in de Tirreno-Adriatico. Fabbro zette in 2018 de stap naar het profwielrennen bij Katusha-Alpecin. In 2020 maakte hij dan de keuze voor Bora-Hansgrohe. Fabbro heeft inmiddels bijgetekend tot eind 2021.

TOPTALENT TEKENT VOOR DRIE JAAR

Giovanni Aleotti zit voorlopig nog in de wachtkamer, maar van hem verwachten ze enorm veel. Bora-Hansgrohe beschrijft hem als een absoluut toptalent en verwijst naar de vierde plaats van de 21-jarige renner in de Baby Giro. Aleotti kreeg dan ook meteen een contract voor drie jaar.

"Ik zit in een professionele omgeving en kan in dit team mijn doelen nastreven op een optimale manier", verklaart Fabbro zijn contractverlenging. Aleotti is natuurlijk verheugd over zijn eerste profcontract bij Bora. "Ik schatte dit team al hoog in. Die mening is enkel nog bevestigd doorheen het proces van scouting."