CCC haalt twee renners uit Tirreno-Adriatico na positieve coronatest

In de Tour moeten nog geen renners naar huis door corona, in de Tirreno-Adriatico wel. De ploeg laat weten dat Lukasz Wiśniowski een positieve test heeft afgelegd. De ploeg neemt hem dus uit koers en hetzelfde geldt voor Szymon Sajnok, de kamergenoot van Wiśniowski.

Wiśniowski had zondag de zevende etappe van de Tirreno niet meer uitgereden. Hij vertoonde in de loop van de dag al milde symptomen. Er werd dan al snel een coronatest geregeld en het resultaat daarvan was positief. Er komt wel nog een hertest om het resultaat te bevestigen.

Ook voor Sajnok komt er zo automatisch een abrupt einde aan de wedstrijd, omdat hij op dezelfde kamer als zijn positief geteste ploegmaat heeft gelegen. CCC zal het dus met twee renners minder moeten stellen in de Tirreno-Adriatico.

ANDERE PLOEGMAATS WEL NEGATIEF

Ook de anderen leden van de ploeg hebben inmiddels een test laten afnemen. Zij kregen maandagochtend het nieuws dat ze allemaal negatief getest hadden.