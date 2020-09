Alaphilippe aanvaardt dat anderen sterker waren en twijfelt over aanval op Col de la Loze: "Dat blijft iets speciaals"

Julian Alaphilippe heeft nogmaals zijn kans gewaagd in deze Tour en leek ook over goede benen te beschikken. Toch waren twee renners in het bijzonder te sterk op weg naar Villard-de-Lans. Een nummertje op de Col de la Loze dan maar? Dat weet Alaphilippe nog zo niet.

Het was echt lastig in de finale. Ik heb het maximum gegeven", vertelde Alaphilippe aan de aankomst van de zestiende Touretappe. Het zag er behoorlijk goed uit voor hem, tot Carapaz en Kämna hun duivels ontbonden. "Ik zat echt op mijn limiet toen ze gingen. Ze namen onmiddellijk voorsprong. Het is niet dat ik ben binnengekomen op slechts tien seconden. Ze waren sterker dan mij."

Alaphilippe heeft er alleszins geen spijt van dat hij meegegaan is in de ruime ontsnapping van 23 renners. Elke gelegenheid aangrijpen, is zijn motto. "Ik heb het geprobeerd in deze mooie etappe. Daar ben ik blij mee, want ik moet ervan profiteren als ik me goed voel."

GEEN SCHRIK

Dus wie weet schudt hij ook wel iets uit zijn pedalen op de Col de la Loze. De col van woensdag waar iedereen van verwacht dat die zwaar gaat doorwegen. "Ik heb 'm verkend. Het is een heel zware klim. Ik weet niet of ik iets kan tonen op zo'n lange, zware beklimming. Dat blijft iets speciaals. Of ik er schrik van heb? Neen, dat nu ook weer niet."