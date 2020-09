Bergkoning uit Giro test tweede maal negatief en is dus genezen van Covid-19

Trek-Segafredo heeft schitterend nieuws om mee te delen aangaande enkele coronatesten. De Italiaan Giulio Ciccone is niet langer opgezadeld met het coronavirus. Dat was eerder wel zo, maar de quarantaineperiode heeft het virus uit zijn lijf gekregen.

Eerder was bij Ciccone wel het coronavirus vastgesteld, waardoor de winnaar van het bergklassement in de Giro van 2019 veertien dagen in quarantaine moest gaan. Dat heeft hij ook gedaan. Aan het einde van die quarantaine werden er bij Ciccone opnieuw twee testen afgenomen.

Het resultaat van de eerste test bereikte hem op maandag 14 september. Op dinsdag 15 september liep de uitslag van de tweede test binnen. Beide testen waren negatief. Ciccone is dus genezen verklaard en mag opnieuw beginnen te trainen.

EVALUATIE

Ook naar zijn eerstvolgende koers zal hij reikhalzend uitkijken. Trek-Segafredo zal eerst zijn fysieke en mentale conditie evalueren, vooraleer hem weer in wedstrijden aan de start te brengen.