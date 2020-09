🎥 WK Imola: Tom Pidcock kondigt eigen selectie aan bij Britse profs, Hirschi weet wie zijn helpers zijn

"Ik ben supertrots dat ik geselecteerd ben om te rijden voor Groot-Brittanië in de WK-wegrit", zegt Tom Pidcock in een filmpje van British Cycling. We kennen hem ook uit het veldrijden, maar op de weg won Pidcock onlangs ook de Baby Giro. De andere geselecteerden zijn Knox, Shaw, Carthy en Holmes. Geen Geraint Thomas aan de start in de wegrit. Die rijdt enkel de tijdrit.

Here's @tompid to announce his first ever elite road world championships start and the Great Britain Cycling Team elite men's riders that are heading to the 2020 @UCI_cycling Road World Championships 🌈 in Imola! 👇#Imola2020 #GBCT 🇬🇧 pic.twitter.com/Q79yTpM7W4