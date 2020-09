Bennett ziet eindzege in puntenklassement nu toch wel dichtbij komen: "Het was een zware dag, maar het is ons gelukt"

Sam Bennett voert ook na Tourrit 17 nog altijd het puntenklassement aan. De eindzege in dat nevenklassement ligt binnen handbereik. Nog één zware bergrit overleven is misschien wel de zwaarste uitdaging, maar het ziet er goed uit voor Bennett.

Tijdens de tussensprint werd het plan van Deceuninck-Quick.Step weer perfect uitgevoerd. "Het was een vrij goed gevecht in het begin van de etappe om te proberen wat punten te pakken. Ik voelde me op dat moment goed, maar het werd een zwaardere koers richting het einde."

Dat is een understatement, met die steile Col de la Loze die op de renners wachtte. "In de gruppetto ging het wel oké. Van een inspanning kan je in stukjes herstellen. Het was nog altijd een zware dag, maar het is ons gelukt", geeft Bennett aan dat hij niet echt in de problemen kwam.

Dat bleek ook aan de finish, want daar arriveerde de sprinter van Deceuninck-Quick.Step ruim binnen de tijdslimiet. "Nog één gevecht morgen en dan begint het echte gevecht om te bepalen wie de trui mee naar huis neemt. De rit waar ik mij zorgen over maak? Altijd de volgende."