Deceuninck-Quick.Step en Bennett hopen op het beste: "Bang om eraan te denken of ik morgen nog in het groen sta"

Een vuistje met de witte trui, dat kon er nog wel af in Grenoble. Voor Bennett en Deceuninck-Quick.Step is het een belangrijke dag. Voor Pogacar ook, maar dan om heel andere redenen. Bennett moet vooral zien te overleven. Dat is donderdag wellicht nog het moeilijkste.

Wat opviel in de vorige rit is dat Bennett in de aanvangsfase echt in het wiel kroop van concurrent Sagan. "Ik denk wel dat hij dat verstaat", zegt de sprinter van Deceuninck-Quick.Step. "Dat is de koers en dat is de manier waarop we het moeten aanpakken. Het is meer een compliment voor hem dan iets anders. Ik mag hem geen centimeter ruimte geven."

Met twee zware bergritten na mekaar is de hamvraag: staat Bennett donderdagavond nog aan de leiding in het puntenklassement? "Ik ben te bang om eraan te denken of ik morgen nog in het groen sta. Gewoon in het geval dat het niet gebeurt... Dan zou ik er kapot van zijn."

Denken, dat moet Bennett van Tom Steels ook niet te veel doen. "Tim Declercq en Dries Devenyns zetten het ritme en hij moet gewoon duwen en niet nadenken. Ik moet zeggen dat hij toch wel betert gedurende de Tour. Je ziet dat hij iemand is die apprecieert dat ze voor hem werken."

Op de Madeleine en de Col de la Loze zal het afzien zijn, maar het zijn slechts twee beklimmingen. In de rit van donderdag moeten er massa's hoogtemeters overbrugd worden. Daarin ziet Steels de grootste uitdaging. "Ik denk dat het vandaag geen probeem zal zijn. De etappe van morgen is iets anders."