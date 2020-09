Eindzege in de Tour wenkt stilaan voor Roglic: "Nu ben ik nog gelukkiger" en "De kloof is nooit groot genoeg!"

Wie na de Pyreneeën nog twijfelde, hoeft dat nu niet meer te doen. Primoz Roglic en niemand anders is favoriet om de Tour te winnen. Niet omdat zijn voorsprong onoverbrugbaar is. Wel omdat hij beter was dan Pogacar op de Col de la Loze.

"Ik voelde me goed op de slotklim, maar je kunt die laatste 4-5 kilometer niet met iets anders vergelijken. Ik ben blij dat de rit achter de rug is", zuchtte Roglic aan de aankomst. "Sepp Kuss en ik hadden tijdens de klim gepraat en beslisten dat hij voor de ritzege mocht gaan. Als hij terugviel, kon hij me nog altijd helpen."

Het was echt van goud waard dat de Amerikaan hem kon bijstaan in de slotkilometers. "De anderen gingen in de achtervolging op hem en het hielp me te realiseren dat velen rondom mij het moeilijk hadden. De aanval van Sepp gaf me een richtpunt om zelf aan te vallen. Op deze klim telt elke meter. Het was weer een grootse prestatie van hem en de ploeg."

De waardeverhoudingen op de Col de la Loze willen echt wel iets zeggen. Pogacar zou in de resterende bergrit en de tijdrit al de rollen moeten omdraaien. Is Roglic blij met die kloof van 57 seconden? "De kloof is nooit groot genoeg! Je wil altijd meer." Desondanks heeft Roglic er wel degelijk een goed gevoel over. "Ik was blij met mijn positie voor aanvang van de rit, nu ben ik nog gelukkiger."

De steun van de fans is ook iets waar de gele trui intens kan van genieten. "Mijn supportersclub is hier sinds de rit naar de Grand Colombier. Ik heb de voorbije dagen zo veel Sloveense vlaggen langs de kant van de weg gezien. Dat geeft je altijd extra energie, het is een uniek gevoel."