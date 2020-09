Klassementsmannen komen ook in aanmerking voor bergtrui: Pogacar voorlopig bollenman, voor Roglic

Primoz Roglic zit na de koninginnenrit steviger in het geel, maar Tadej Pogacar hoeft niet bezorgd te zijn om zonder speciale trui naar huis te gaan. Hij rijdt al in het geel en is ook de nieuwe leider in het bergklassement. In dat nevenklassement kan nog heel veel.

Tot dusver was het Benoït Cosnefroy die de bollen mocht dragen, maar het was wel duidelijk dat die dat niet ging volhouden tot Parijs wegens onvoldoende klimmer. Anders dan andere jaren hebben zich nog niet echt veel renners opgeworpen die zich geroepen voelen om elke dag voor die bergpunten te gaan. En zo komt het dus dat de top drie in het bergklassement bevolkt wordt door... klassementsmannen. Renners die eigenlijk voor geel gaan dus. Bovenaan het bergklassement vinden we dus ene Tadej Pogacar terug. Die heeft naast het wit ook de bollen. ZELFDE RENNERS IN TOP 3 VOOR GEEL EN BOLLEN Zijn voorsprong op de nummer twee bedraagt slechts drie punten en dat is... Primoz Roglic. De derde in het bergklassement is Miguel Angel Lopez. De renners die de top drie vormen in het algemene klassement zijn dus ook diegenen die de beste drie zijn in het bergklassement. Wel met dat verschil in rangorde dat Pogacar voorlopig Roglic voorafgaat voor de bollen.