Lotte Kopecky opnieuw erg dicht bij overwinning in Giro Rosa, Marianne Vos maakt hattrick compleet

Lotte Kopecky deed voor de tweede dag op rij volop mee voor winst in de Giro Rosa. Ook in de zesde etappe was ze er erg dichtbij. Net als in rit vijf moest ze het echter stellen met een dichte ereplaats en was de overwinning voor Marianne Vos.

Vos had eerder al de derde rit in Assisi en de vijfde rit in Terracina gewonnen. Ook de etappe van Torre del Greco naar Nola, een rit van slechts 97 kilometer, werd beslecht in een groepsspurt. Kopecky wist zich goed te positioneren en werd knap derde. Een dag eerder was Kopecky al tweede geëindigd. Ze zit dus niet veraf van die triomf, maar in de koers telt enkel de overwinning. Die was nog maar eens voor Marianne Vos, die nu al aan drie ritzeges zit in deze Giro Rosa. Annemiek van Vleuten blijft aan de leiding.