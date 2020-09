Planckaert raadt aan om voor één kopman te gaan op WK: "Heel veel kans om met Wout wereldkampioen te worden"

Is er op het einde van de maand een Belg wereldkampioen? Eddy Planckaert gelooft dat Van Aert het kan waarmaken. Wel op voorwaarde dat hij heel het team achter zich krijgt en de Belgen dus met één uitgesproken kopman aan de start komen.

In Vive le Vélo werd al vooruitgeblikt naar het WK. "Ik denk dat we heel veel kans maken om met Wout om wereldkampioen te worden", stelt Eddy Planckaert. "Als de koers normaal verloopt: waar gaan ze hem eraf rijden? Bergop? Wie? Als ze naar de meet gaan: wie gaat er hem kloppen?"

Van Aert is een man die in topconditie zit en alles aan kan

Planckaert vindt dat de Belgische selectie goed in mekaar steekt en geeft wel een goede raad mee. "Ze moeten met één kopman starten. Met alle sympathie voor hem, ik geloof niet dat Greg Van Avermaet wereldkampioen gaat worden." Alles op Van Aert dus. "Dat is een man die in topconditie zit en alles aan kan."

Sowieso moet het qua wedstrijdverloop ook wel een beetje meezitten. "Je moet de koerssituatie afwachten. Normaal gezien op een WK wordt in de laatste twee ronden koers gemaakt en dat is het uiteindelijk." En Alaphilippe, is hij dan een te duchten concurrent? "Ik geloof niet dat hij op een week tijd de oude Alaphilippe kan worden. Ik geloof er niet in."