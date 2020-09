Roglic tevreden met reactie ploeg op Pogacar en verwacht zich aan aanvallen: "Als je de benen hebt, is alles mogelijk"

Primoz Roglic moest wel blij zijn met wat hij zag aan het einde van de zestiende Touretappe. Pogacar dacht nog een prikje uit te delen, maar moest toch snel gaan zitten. Mede doordat Van Aert en Kuss hem in de tang namen. De vraag is nu: wat gaat het verdict zijn op de Col de la Loze.

Roglic was zeker tevreden met hoe de zestiende rit verlopen was. "We hadden de etappe onder controle en hebben het geel behouden. De ploeg heeft weer fantastisch werk geleverd door mij uit de problemen te houden. Ook de manier waarop Tadej Pogacar gecounterd werd: chapeau!"

HOOGSTE PUNT IN DE TOUR

Het zal moeten blijken of ze dat ook kunnen op de bevreesde Col de la Loze. "We trekken naar het hoogste punt in deze Tour. Het is een zeer steile slotklim. Een soort geitenpad. We verwachtten zeker de nodige aanvallen. maar als je de benen hebt is alles mogelijk. De ploeg is in orde en we gaan ons best doen om het geel te verdedigen. We zullen vechten voor elke seconde."

Het belooft nog een felle strijd te worden voor de eindzege tot Parijs. Doen waar je zelf controle over hebt, daar wil Roglic zich op richten. "We moeten ons focussen op onszelf en op ons eigen plan. Dat is het enige wat we in de hand hebben. Het zal een groot gevecht worden van het begin tot het einde. Daar zijn we klaar voor."