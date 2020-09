Uitgezonderd Van Aert is het een povere Tour voor de Belgen: "Die strijd om de groene trui 'versuckt' alles"

Van Avermaet kan een derde plaats in een Tourrit voorleggen. Wat Belgen die niet Wout van Aert heten betreft, is het het beste wat ze te bieden hebben. Benoot, Naesen en Stuyven reden ook wel eens top tien. Een grootse Tour is het echter lang niet voor de Belgische vrijbuiters.

Met Naesen, Stuyven en Van Avermaet stonden ze met hun drieën HLN te woord na de aankomst van de zestiende etappe. Ritten die voor renners als hun een kans leken, draaiden anders uit. "Die strijd om de groene trui 'versuckt' alles", stelt Naesen. "Echt ambetant", bevestigt Stuyven. "BORA ziet dat soort ritten als een opportuniteit om punten terug te pakken op Deceuninck-Quick.Step."

Blijven er nog kansen over? "Vrijdag is in principe een mooie rit, maar ik reken er niet meer op. Het is zoals Oli zegt: dat gevecht om de groene trui hypothekeert de kansen voor de Belgen om in een ontsnapping mee te gaan." Van Avermaet gaat akkoord. "Ik vrees dat de mannen voor de groene trui nog iets van plan zijn. Ik maak me ook niet te veel illusies meer."

Het is voorlopig niet de Tour geworden die ze voor ogen hadden. "Kijk naar de ritwinnaars: ik vind mezelf eigenlijk niet in dat rijtje thuishoren. Het zijn de betere klimmers die gewonnen hebben." Is er iemand die het toch nog ziet zitten? "Ik blijf hopen", meldt Naesen zich. "Echt. Misschien tegen beter weten in. Er is nog een kansje."