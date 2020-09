Van Aert ook WK-favoriet voor Adrie van der Poel: "Wout en Mathieu te veel vergeleken met mekaar"

Adrie van der Poel laat zijn licht schijnen op de huidige ontwikkelingen in de koers. Dat Wout van Aert indruk maakt in de Tour, daar kan hij niet om heen. Volgens de Nederlander is Van Aert dan ook WK-favoriet. Op vergelijkingen tussen Van Aert en zijn zoon is Adrie van der Poel niet echt dol.

Heel evident is het wel niet voor Adrie om tot die WK-favoriet te komen, blijkt tijdens de Facebook Live van Sporza. "Ik denk dat de grote verschillen tussen de toppers ermee te maken hebben dat er renners zijn die heel goed hebben kunnen trainen en renners die minder goed getraind hebben. Een heel goed voorbeeld is Alaphilippe." Dat de Fransman net niet top is, ligt volgens Van der Poel aan de lockdown. "Die heeft drie maanden op een kamertje gezeten op zijn rollen. Dan blijkt dat het virtuele fietsen helemaal geen voorbereiding is op het echte werk." Op het WK dus toch maar vooral de renners in het oog houden die in de Tour uitstekend presteren? "De mannen die in topconditie zijn zullen binnen een week ook meedoen", bevestigt Van der Poel. "Ik denk dat de grote topfavoriet Wout van Aert is." Wat Wout kan, moet Mathieu toch ook kunnen? Dat is althans wat enkele kijkers opperden. "Ik denk dat ze veel te veel vergeleken worden met mekaar. Ieder heeft zijn eigen doelen. Ik denk dat Mathieu een hele andere uitbouw van de carrière kiest als Wout en dat we de keuze van beiden moeten respecteren. Vergelijken kun je ook eigenlijk bijna nooit."