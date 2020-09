Marc Coucke zal opduiken in nieuwe reeks van tv-programma

Als sterke man van Omega Pharma was hij zowel bij Lotto als bij Quick-Step belangrijk in het verleden.

Marc Coucke heeft wel flink wat watertjes doorzwommen in het wielrennen, alvorens hij de sterke man van eerst KV Oostende en daarna RSC Anderlecht werd.

Het Huis

En dus wordt het interessant om te horen wat hij allemaal te vertellen heeft over zijn opgang, ook binnen de wielerwereld.

In 'Het Huis' - het programma van Eric Goens - zal hij een en ander uit de doeken doen. In het nieuwe seizoen is hij een van de gasten van het diepgravende tv-programma.