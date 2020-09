Meer dan 4000 hoogtemeters: roeren de favorieten zich of haalt een vluchter het? Onze sterren voor misschien wel zwaarste rit uit de Tour

Rit 18, een rit met meer dan 4000 hoogtemeters. En dat na bijna drie weken hard labeur. Heeft er nog iemand jus in de benen? Wie pakt de zege op weg naar La Roche-sur-Foron.

Op het menu van rit 18 staan met de Cormet de Roselend en de Col des Saisis (15 kilometer aan 5,1%) eerst twee zogenaamde ‘lopers’.

Beklimming nummer drie Col des Aravis (6,7 kilometer aan 7%) is dan een stevige opwarming voor de steile klim naar Plateau des Glières (6 kilometer aan 11,2%).

Daar wachten 8, 5 en 2 bonusseconden, al zullen de favorieten zich vermoedelijk niet roeren in de debatten. Via de Col des Fleuries gaat het in een duikvlucht naar de streep in La Roche-sur-Foron. Mogelijk geeft het de vluchters een kans op de zege.

Profiel van de etappe:

Het is namelijk nog maar de vraag in hoeverre Pogacar en Roglic zich zullen willen moeien in deze etappe, die loodzwaar is om een peloton bij elkaar te houden waar geen lijn in zit. En dus krijgen de sterke vluchters een uitgelezen kans.

Voor man in vorm Carapaz zou het een derde dag op rij kunnen zijn dat hij in de voorlinie opduikt, al heeft hij mogelijk (te) veel gegeven de voorbije dagen. Van Alaphilippe kan hetzelfde gezegd worden misschien. Maar er rijdt sowieso nog leuk en interessant volk rond die rit 18 kunnen kleuren.

Onze sterren voor rit 18

**** Daniel Felipe Martinez

*** Carapaz - Hirschi

** Kwiatkowski - Sivakov - Madouas

* Rolland - Alaphilippe - Kamna - Quintana