2020 is de Tour van de jeugd: "We zitten met een nieuwe, jonge en supersterke generatie. Hier gaan we nog járen plezier aan beleven"

De jeugd is aan de macht. Van Aert, Hirschi, Ewan, Pogacar: allemaal jonge twintigers die de Tour kleuren dit jaar. De gemiddelde leeftijd van een Tourritwinnaar lag de voorbije 35 jaar nog nooit zo laag.

Eric Vanderaerden, die op zijn 21ste de jongste Belgische winnaar van een rit in de Tour was, laat zich in Het Laatste Nieuws uit over deze opvallende vaststelling dit seizoen.

"Beschouw die zeges van Evenepoel, Bernal, Hirschi, Pogačar, Van Aert en co. alsjeblieft níet als evident. Het blijft zéér uitzonderlijk als je zo jong bent. Toch denkt hij niet aan een terugval.

“Dit is geen momentopname, hoor. Hier gaan we nog járen plezier aan beleven. En dan moeten Evenepoel en Van der Poel nog komen. Want wees gerust: wat Wout in deze Tour presteert is knap. Maar Mathieu zal zeker een inhaalbeweging maken.”