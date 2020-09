Frustraties bij Naesen na gemiste kans: "Echt klote voor de rest van de groep" en "Het klinkt als excuses, maar..."

Dit was misschien de grootste kans voor Oliver Naesen om een ritzege in de Tour te behalen. De moeilijkheid lag erin dat er tal van belangen speelden. Dat zorgde bij een behoorlijk wat frustraties bij onze landgenoot aan de aankomst in Champagnole.

"De verdienste dat ik mee was? Ik heb zelf aangevallen, dus het was eerder de verdienste van anderen dat ze met mij mee waren", zette Naesen de puntjes op de i bij Sporza. Wel moest hij het stellen met de vijfde plek, terwijl Kragh Andersen won. "Die mannen van Sunweb namen geen meter over. We zaten net wat op onze adem en dan ging hij er vandoor. Dat is echt klote voor de rest van de groep."

STRIJD OM GROEN HINDERLIJK

Dat is natuurlijk het ploegenspel. "Chapeau voor die mannen, maar het is zeer frustrerend. Ook die strijd voor de groene trui... Het klinkt als een hoop excuses, maar dat is zeer frustrerend. Ik denk dat ik het merendeel van het werk had gedaan. We zitten met twee renners van CCC, twee van Mitchelton-Scott, twee van Deceuninck-Quick.Step... Spijtig. Zeer ambetant."

Naesen is ervan overtuigd dat hij in aanmerking kwam voor de overwinning. "Iedereen die voorin zat, had kunnen winnen. Het is een loterij."