Nummer drie uit de Tour van 2014 past na compleet mislukte editie in 2020 voor WK wielrennen

De Tour is een grote teleurstelling geworden en eerherstel zal er ook op het WK niet komen. Daar heeft Thibaut Pinot te veel pijn voor aan de rug. De Franse klimmer ziet af van deelname aan het WK in het Italiaanse Imola.

Nochtans behoorde Pinot wel tot de voorselectie van Frankrijk voor het WK. Thomas Voeckler heeft echter aan persagentschap AFP onthult dat Pinot op het WK niet in actie zal komen. De renner van Groupama-FDJ kampt met rugklachten.

RIJDT PINOT DE TOUR UIT MET RUGPIJN?

Pinot zit voorlopig wel nog altijd in de Tour, al is die voor hem uitgedraaid op een grote teleurstelling. Vooraf werd in hem een kandidaat voor het podium gezien. Bergop zakte Pinot al snel door het ijs en op geen enkel moment in deze Tour heeft hij zich kunnen herpakken.

Vorig jaar leek Pinot lange tijd de beste klimmer in de Tour, maar moest hij geblesseerd afstappen. Zijn beste herinnering aan de Ronde van Frankrijk dateert ondertussen al van 2014. Toen eindigde Pinot derde.