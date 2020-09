Bondsvoorzitter prijst innovatie van de koers in België: "Vereerd dat UCI aan ons dacht, ook jeugd en dames belangrijk"

Het WK wielrennen komt in 2021 naar ons land. Dat kan bondsvoorzitter Tom Van Damme natuurlijk alleen maar toejuichen. Voor Belgian Cycling een verdienste en tegelijkertijd ook een aanmoediging om de werkpunten in het Belgische wielrennen te blijven aanpakken.

Na 120 jaar UCI wilde men voor het WK teruggrijpen naar een echte wielernatie als locatie. "Ik ben vereerd dat de UCI aan ons gedacht heeft", zegt Van Damme. "Er zijn vijf stichtende landen van de UCI, maar ze hebben voor ons gekozen. Ook deels door onze knowhow die we trachten de ontwikkeling. We zijn een traditioneel wielerland, maar hebben ook moderne wedstrijden. We werken innoverend."

IMPULS VOOR JEUGDBELEID

Mede dankzij een nieuwe generatie barst België van het talent bij de heren elite. Van Damme wil het ook in andere categorieën die richting zien uitgaan. "Ook belangrijk voor ons is de jeugd. We hopen het jeugdbeleid een nieuwe impuls te geven. Zodat we ook talent naar voren brengen bij de juniors en de U23. Ook bij de dames hebben we ambities. Daar ligt nog werk op de plank, maar we doen daar de nodige inspanningen."

Bij Belgian Cycling zien ze uiteraard liefst in de verschillende wedstrijden goede Belgische selecties aan het werk, met zo veel mogelijk medailles aan het einde van het verhaal. "Ik hoop dat België op het WK met sterke ploegen aan de start staat."