Giro en Vuelta-organisatie hengelen naar komst van Egan Bernal

Na de opgave van Egan Bernal in de Ronde van Frankrijk, hopen de organisatoren van de andere twee rondes dat de Colombiaan bij hen aan de start zal staan. Eerder zei Bernal al dat hij zal bekijken of hij Froome kan helpen in de Vuelta. Maar de Giro is door zijn opgave ook een mogelijkheid geworden.

Bij het rijden van de Vuelta, kan hij ook nog deelnemen aan de Ardennenklassiekers. Als hij mee zou doen aan de Giro, wordt dat onmogelijk. Ronde van Italië De Giro start op zaterdag 3 oktober. Voor de renners die drie weken gestreden hebben in de Tour, zou dat wat te snel zijn om goed gerecupereerd aan de start te komen. Giro-organisator Mauro Vegni hoopt alleszins dat de Tourwinnaar van 2019 de Giro toevoegt aan zijn programma. "Ik ben blij dat we Thomas aan de start hebben. Hij was twee jaar geleden de beste in de Tour en werd vorig jaar tweede. Als hij erin slaagt om een ijzersterke helper te hebben, zou dat goed zijn voor hem. Als je geen resultaat behaalt in de belangrijkste wedstrijd van het jaar, moet je andere doelen zoeken om je seizoen te redden", zei Vegni op de Italiaanse televisie. Ronde van Spanje Maar Vuelta-directeur Javier Guillen zou Bernal ook wel graag aan de start zien staan ban zijn wedstrijd. "Hij heeft meerdere opties maar we willen hem heel graag aan de start hebben." We hebben drie etappes minder dan normaal en dat kan psychologisch helpen om toch te starten hier. We willen altijd de beste renners aan de start hebben dus hopen we op het duo Froome-Bernal aan de start in het Baskenland", zegt hij bij Marca.