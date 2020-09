"Het plan is dat Wout voluit gaat in tijdrit"

Als tweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden en favoriet voor het WK (tijdrijden), kan je in de Ronde van Frankrijk niet anders dan voluit gaan in de tijdrit. Al is het een klimtijdrit, want dat kan hij ook.

En ook Mathieu Heijboer, Head of Performance van Jumbo-Visma, liet weten dat Wout van Aert volgens het plan voluit zou gaan in de tijdrit. "Het wordt moeilijk voor hem om te winnen. Er zit nog wel een verschil tussen Roglic die voluit gaat of van Aert die voluit gaat. Hij zal wel een buffer moeten hebben aan de voet van La Planche des Belles Fillles, zo'n 45 seconden schat ik", zegt Heijboer bij In Het Wiel. Bij de favorieten voor etappewinst zitten drie renners van Jumbo-Visma: van Aert, Roglic en Dumoulin. "Tom heeft nog niet de hoogvorrm die hij nodig heeft, maar het blijft een fenomenale tijdrijder. Deze Tour de France hebben we de beste Roglic leren kennen. Als ze van pech bespaard blijven, zien we de eindwinst met vertrouwen tegemoet", besluit hij.