Locatie voor WK 2021 weloverwogen door UCI: "Koers is in Vlaanderen een religie"

België is misschien niet het grootste land, maar als wielernatie staan we nog altijd op de kaart. Dat de UCI er voor koos om in ons land het WK van 2021 te laten doorgaan, is nog maar eens een bewijs daarvan.

UCI-voorzitter David Lappartient was zelf op de afspraak in Antwerpen om die keuze te duiden. "Het is geen toeval dat het WK naar België komt", verklaarde Lappartient. "De UCI bestaat 120 jaar. We wilden naar één van de vijf stichtende landen van de UCI gaan. Dat zijn Zwitserland, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten en België."

Dan had het nog één van die andere landen te worden, maar enkele zaken spraken in het voordeel van België en de regio Vlaanderen in het bijzonder. "De koers weegt nergens zo sterk als in Vlaanderen. De koers is in Vlaanderen een religie. Er komen zo veel kampioenen uit Vlaanderen. Zoals de hier aanwezige Eddy Merckx en Johan Museeuw, maar nog zovele anderen."

De renners, het parcours en hopelijk ook toeschouwers moeten er een topevent van maken. "De fans hebben hier een passie voor de fiets. Ik ben er zeker van dat het een geweldig kampioenschap gaat worden. Soms over kasseien, op andere stukken niet op kasseien. Het gaat een mooi WK worden, dat van start gaat in een fantastische stad", plezierde Lappartient Antwerps burgemeester De Wever met deze mooie woorden.