Wat doet van Aert in het slotweekend? Blijft het bij 2 of worden het 3 (of 4) etappezeges?

De Tour de France vat het slotweekend aan met een lastige tijdrit. Zondag wordt er traditioneel afgesloten met een koninklijke sprint op de Champs-Elysées. Twee kansen voor Wout van Aert.

Maar dan moet van Aert ook de toestemming hebben om voluit te gaan in de twee etappes. Richting La Plance des Belles Filles op zaterdag staan er eerst een twintigtal vlakke kilometers op het programma. Ideaal voor van Aert om de dartele klimmers al op een kleine achterstand te zetten.

Van Aert wil alleszins niets aan het toeval overlaten. "Ik ga samen met Dumoulin en Roglic de tijdrit verkennen. Maar ik heb al twee ritzeges, dat heeft me deugd gedaan. Ik heb voor de rest niet vaak aan mijn eigen kansen gedacht maar dit weekend kan ik dat wel eens doen, want de ploeg bijstaan zit er niet meer in", klinkt het bij HLN.

Dan is het nog maar de vraag of hij net zoals velen van fiets zal wisselen. Richie Porte zei dat de tijdrijders best niet wisselen, de klimmers best wel. Maar wat is Wout van Aert? Een klimmer, een tijdrijder, een sprinter... Hij is het allemaal. "Als ik voluit ga, zal ik van fiets wisselen. Ik kan harder klimmen als ik op de pedalen kan lopen en dat gaat beter met de gewone koersfiets", besluit hij.