Wout van Aert zwaar teleurgesteld na ontglippen Tour de France-zege

Een teleurgestelde Wout van Aert na afloop van de tijdrit op La Planche des Belles Filles. Van Aert reed wel naar een knappe 4e plek, maar Pogacar snoepte de eindwinst af van Jumbo-kopman Primoz Roglic.

"Er heerst alleen maar teleurstelling", klinkt het bij Van Aert voor de microfoon van Sporza. "Ik zag tijdens de tijdrit dat Primoz wat hoekig draaide en die stomme live chronometer maakte het alleen maar erger. Op de slotklim was Tadej ook wel duidelijk sneller."

"De afgelopen dagen wees niets erop dat Primoz wat minder was. We zijn geklopt door een onwaarschijnlijk sterke Pogacar. Maar de teleurstelling blijft wel hangen, naar deze drie weken hebben we een heel seizoen toegewerkt.

Eigen tijdrit

Van Aert werd knap 4e, hij moest enkel Dumoulin, Porte en Pogacar voor laten. "Ik schrok wel wat van mijn achterstand op Cavagna bij het eerste tussenpunt maar hij was duidelijk sneller gestart. Bovendien stond de wind iets feller toen ik er voorbij kwam. Maar diegenen die voor mij eindigden waren allemaal onder dezelfde omstandigheden gestart", is van Aert eerlijk.