Evenepoel zag buitengewone Pogacar en geeft timing aan voor keuzes 2021: "Tour en Spelen combineren onmogelijk"

Zien we Remco Evenepoel ook snel een gooi doen naar geel in de Tour, zoals Tadej Pogacar? Nu gebleken is dat zo'n toptalent al op jonge leeftijd de Tour kan winnen, moet het toch ook kriebelen bij Evenepoel. Hij heeft er zich op de RTBF voor het eerst over uitgelaten.

Ook ging het uiteraard over de ontwikkelingen in de Tour van 2020. "Wat Pogacar getoond heeft, is buitengewoon. Voor Roglic was het jammer dat hij zijn slechtste dag had op het slechtst denkbare moment", bespreekt Evenepoel de gebeurtenissen in de klimtijdrit.

MOTIVEREND

Als hij een renner als Pogacar ziet winnen, moet hij zelf toch ook moeilijk in te tomen zijn? "Dat iemand van 22 de Tour wint, werkt motiverend." Dus mogen we Evenepoel in 2021 ook verwachten in de Ronde van Frankrijk? "De Tour en de Spelen combineren is onmogelijk."

Het zal dus kiezen worden tussen één van deze twee grootse sportevenementen. "In december zouden we moeten weten of de Spelen kunnen doorgaan of niet. Dan zullen we bekijken welke grote ronde ik rijd."