Geen ontgoocheling bij Peter Sagan aan het eind van de Tour: "Ik ben blij dat ik Parijs bereikt heb"

Geen prijs voor Peter Sagan in deze Ronde van Frankrijk. Geen ritzege en voor het eerst verslagen in het puntenklassement. Al is het nu ook niet zo dat Sagan met een bijzonder slecht gevoel naar huis gaat. De Slovaak rondde af met een derde plaats in Parijs.

Op die laatste etappe had de snelle man van Bora-Hansgrohe nog zijn zinnen gezet. Hij wist zich beter te manoeuvreren dan bepaalde andere sprinters, maar het volstond niet voor de zege. "Zoals verwacht draaide het weer uit op een snelle massasprint. Ik zat goed gepositioneerd en zat in het wiel van Sam Bennett." Toen die aanging, ging daar zoveel kracht vanuit dat remonteren niet tot de mogelijkheden behoorde. "Uiteindelijk was hij sneller en eindigde ik derde." Een Tour zonder ritzege, dat was geleden van 2015. Dit jaar echter ook geen groene trui voor Sagan. Is de man die al zo dikwijls de Tour kleur gaf dan niet zwaar ontgoocheld? "Alles is in orde", geeft Sagan aan dat hij het goed stelt. "De Ronde van Frankrijk is nu voorbij, ik ben blij dat ik Parijs bereikt heb."