Uitgesloten Merijn Zeeman moet immense teleurstelling verwerken: "Nu overheerst nog het verdriet"

Voor heel Jumbo-Visma was het mislopen van de eindzege in de Tour een zware klap. Merijn Zeeman in het bijzonder zal toch wel even nodig hebben om zich hier over te zetten. Hij blijft de architect van een wondermooi verhaal, maar de kers op de taart ontbreekt.

Jumbo-Visma is in enkele jaren uitgegroeid van een ploegje met een zeer beperkt budget tot een topteam in het wielrennen. Het was Merijn Zeeman die de lijnen uitzette en de bekroning moest volgen in de Tour. Dat leek ook te gaan gebeuren, maar na een opwelling werd Zeeman uitgesloten en op de voorlaatste dag speelde Roglic nog het geel kwijt. Bedankt fantastische renners, bedankt alle geweldige mensen van TJV, bedankt sponsoren, bedankt lieve Laura voor je steun❤️. — Merijn Zeeman (@merijnzeeman) September 20, 2020 Een anticlimax van jewelste, maar zijn omgeving heeft Zeeman kennelijk al een hart onder de riem gestoken. "Bedankt voor alle steun en opbeurende woorden. Nu overheerst nog het verdriet. Straks zal het besef komen dat we een geweldige ontwikkeling met het team hebben doorgemaakt. Trots op dit team. De laatste maanden waren zo intens. Ik ben dankbaar dat ik onderdeel van dit proces was." Ook volgde er op Twitter nog een dankwoord aan tal van mensen. Het laatste is gericht aan zijn echtgenote Laura. "Bedankt fantastische renners, bedankt aan alle geweldige mensen van TJV, bedankt sponsoren, bedankt lieve Laura voor je steun."