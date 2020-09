De Plus legt uit wat er aan de hand is: "Las dat De Cauwer zei dat ik coronamutatie heb, op de duur heb je van alles"

Nagenoeg zeven maanden al heeft Laurens De Plus geen koers meer gereden. Op het BK is hij wel van start gegaan. De Plus gaf ook wat meer uitleg over wat er de laatste maanden gebeurd is, want verschillende verhalen doen over hem de ronde.

Het BK wielrennen is voor De Plus zijn eerste koers in exact zeven maanden. Het is welgeteld zijn tweede wedstrijddag in 2020. "Ik ben blij hier aan de start te staan. Ik ben op trainingskamp geweest in Como. Ik start wel zonder ambitie, het is echt om het gevoel terug te vinden. "

Een renner met zijn kwaliteiten die plots niet meer aan de bak komt: De Plus was onderwerp van heel wat gespeculeer. "Ik heb van alles gelezen over mezelf. Het stoorde mij wel een beetje. Als je niet echt communiceert, wat ook wel bewust was, krijg je dat. Ik las dat José De Cauwer zei dat ik misschien een coronamutatie heb. Op de duur heb je van alles."

NIETS TE MAKEN MET VERTREK

Daarom dat Laurens De Plus deze kans aangrijpt om duidelijkheid te verschaffen. In de aanloop naar de Tour, waar ik voor alle duidelijkheid graag had bij geweest, heb ik op een cruciaal moment een ontsteking opgelopen en was ik op de sukkel met de heup." Zijn nakende overstap naar Ineos is dus niet de reden voor zijn afwezigheid in koersen. "Ik begrijp dat dat mooie verhalen zijn, maar daar heeft het niets mee te maken."