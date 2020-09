José De Cauwer ziet het verschil: "Wielrenners op het ziekelijke af beschermd, voetballers gaan naar god-weet-waar-allemaal"

Terwijl er in het voetbal het ene positieve geval na het andere wordt genoteerd, bleef het in drie weken Tour de France op 0 coronagevallen binnen de teams. Dat is niet eens zo onlogisch volgens José De Cauwer.

"Die mannen komen samen en worden getest. Daarna blijven ze in hun bubbel", aldus José De Cauwer in De Tribune.

"Er zijn renners bij die drie maanden van huis zijn, zonder iemand te zien. Zelfs hun vrouw of kinderen niet, dat is in het voetbal niet. Daar gaat iedereen naar huis en zelfs buitenhuis en god-weet-waar-allemaal."

Bubbels

"Moest iedereen in zijn bubbel blijven en getest zijn ...", denkt hij zelfs na over hoe het aantal coronagevallen zou kunnen worden beschermd.

"Als je ziet hoe het met de bussen en het personeel en dergelijke is in de koers ... Het is eigenlijk op het ziekelijke af, zo serieus pakken ze het aan. Echt een totaal ander gegeven dan in het voetbal."