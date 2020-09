Merlier wil fout uit Gooikse Pijl niet meer maken in jacht op tweede driekleur: "Favoriet zijn? Ik vind het wel leuk"

Op 30 juni 2019 knalde Tim Merlier naar de Belgische titel in Gent. De snelle man van Alpecin-Fenix heeft zijn kampioenentrui niet genoeg kunnen dragen, maar liet 'm onder andere in Tirreno-Adriatico wel blinken. Liefst van al houdt Merlier die trui natuurlijk nog een jaartje langer.

Voor het eerst ruilde Merlier zijn Belgische tricolore voor een gewone trui van Alpecin-Fenix. "Laat ons hopen dat ik deze trui maar één dag moet aantrekken." Vorig jaar werd Merlier verrassend Belgisch kampioen, deze keer is hij de topfavoriet. Hoe kom dat? "Dat weet ik niet, maar Ik vind het wel leuk. Het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee."

Ik ben mentaal sterker geworden

In elk geval heeft Merlier het voorbijie jaar progressie gemaakt. "In het hoofd ben ik dit jaar een betere wielrenner geworden. Ik ben mentaal sterker geworden." Een tweede titel op rij zit er zeker in, want wie in het deelnemersveld is sneller dan Merlier? "In de Gooikse Pijl maken we ook de fout om te vroeg aan te gaan", nuanceert de titelverdediger. "Die fout hoop ik nu niet te maken."

Wel kunnen ze bij Alpecin-Fenix hun collectieve sterkte uitspelen. "Hopelijk kunnen we een sprint krijgen, dan maken we het meeste kans. Ze zullen wat meer naar mij kijken. Dat is niet gemakkelijk. We hebben wel één van de sterkste ploegen. Binnen onze ploeg zijn er vijf-zes renners die kunnen winnen."