Movistar haalt Gregor Mühlberger weg bij BORA-hansgrohe

Gregor Mühlberger laat BORA-hansgrohe na vijf jaar achter zich. De Oostenrijker kiest voor een nieuw avontuur bij Movistar.

Mühlberger was een gewardeerde kracht binnen het BORA-hansgrohe team, maar voor de Oostenrijker was het tijd voor eens wat anders. "Bij Movistar kan ik mezelf verder ontwikkelen als renner en beter worden. Ik kijk er naar uit om resultaten te behalen in de zwaarste eendagskoersen."

"Daarnaast wil ik ook een rol van betekenis spelen in korte etappekoersen zoals de Dauphiné en ik wil de kopmannen van de ploeg helpen om grote rondes te winnen."

"Ik merk dat ik tijdens de slotweken van de grote rondes mijn beste tijden haal. Op die manier kan ik de kopmannen van ons team tot op het einde dienen", aldus de 26-jarige renner.

Bij Movistar zien ze Mühlberger alvast graag komen. "Hij brengt al veel ervaring met zich mee, ondanks zijn jonge leeftijd. Hij is een veelzijdige renner die ons team zal kunnen leiden in de grote koersen. Mühlberger is een erg moderne renner en zal ons team dan ook direct versterken."