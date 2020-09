Pieter Serry teleurgesteld na gemiste kans op BK: "Frustrerend om te zien dat niemand met ons wilde samenwerken"

Pieter Serry had het lef om al zijn kaarten op tafel te gooien met zijn demarrage in de finale. Zeker was hij één van de bedrijvigste renners, maar daar koopt hij natuurlijk niets voor. Een valpartij maakte een einde aan zijn droom om Belgisch kampioen te worden.

Dat Serry goed voor de dag kwam op het BK, was voor hem zelf geen verrassing. "Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt en de conditie was heel goed. Na een hoogtestage ging ik meteen naar de Ronde van Slovakije, waar ik me heel goed voelde op de beklimmingen. Dat gaf me veel vertrouwen voor het BK."

WIEL GLIJDT WEG

Het wedstrijdverloop werd voor hem eigenlijk een perfect scenario. "Ik was erg gefocust, geraakte in de ontsnapping met Iljo Keisse en voelde dat er iets in zat. Ik heb aangevallen op een kort klimmetje. Helaas had ik de pech dat mijn wiel weggleed in de bocht, dus ging ik tegen de vlakte."

Zonde, en zo was De Bondt op weg naar de titel. Al deed Serry ook na zijn valpartij er alles aan om nog terug te keren. "Op de laatste helling probeerde ik nog een keer, maar iedereen zat op zijn wiel. Het was frustrerend om te zien dat niemand met ons wilde samenwerken. Bij alles wat we deden, gingen ze wel in de achtervolging."

TELEURGESTELD

Serry legde wel nog beslag op de derde plaats en dus een bronzen medaille. Voor een renner als hij die niet bepaald een veelwinnaar is, was dit wel een unieke kans om Belgisch kampioen te worden. "Ik ben teleurgesteld, want zonder die val zou ik heel dicht bij mijn eerste overwinning geweest zijn."