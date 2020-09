Sep Vanmarcke probeerde nog aan te vallen, want hij voelde geen energie meer in het peloton: "Ik zat te wachten op niets"

Dries De Bondt heeft vandaag indruk gemaakt op het BK wielrennen. De renner van Alpecin-Fenix reed weg uit een kopgroep van 20 renners en hij hield stand. Iljo Keisse en Pieter Serry eindigden op de tweede en derde plaats.

Het was een vreemde wedstrijd. De kopgroep hield al bij al makkelijk stand en het peloton, waar alle favorieten aanwezig waren, konden geen rol van betekenis spelen. Ook Sep Vanmarcke gaf na het BK aan dat hij het een vreemde wedstrijd vond. De Belg probeerde zelf nog te prikken op 3 rondes van het einde, maar ze kregen de kopgroep niet meer te pakken.

"Ik ben ontgoocheld. Op drie rondes van het einde probeerde ik nog iets, want ik voelde geen energie meer in het peloton. Ik zat te wachten op niets. Ik probeerde zo terug schwung in het peloton te krijgen en het lukte deels, maar iedereen begon te laat te rijden", aldus Vanmarcke bij Sporza.