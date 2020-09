Van Aert en nog enkele toppers passen voor BK, talentvolle ploegmaat is er voor het eerst in zeven maanden nog eens bij

Geen Tour de France, geen Giro ondertussen ook al zeker. Maar op het BK zal hij er wel degelijk bij zijn.

Laurens De Plus is opnieuw renner. Of dat zal hij toch zijn als hij in Anzegem aan de start komt van het Belgisch Kampioenschap.

Na zeven maanden van ziekte, coronalockdown en andere fitheidsproblemen is het eindelijk opnieuw zover. Dat weet Het Laatste Nieuws.

Benoot bouwt rust in

De 25-jarige Oost-Vlaming was normaliter een van de pionnen van Roglic in de Tour de France, maar moest daarvoor passen. En ook in de Giro-selectie zit hij ondertussen niet. In Italië zocht hij de goede vorm, nu rijdt hij dus mee op het BK.

Ploegmaat Wout Van Aert is er niet bij, hij bouwt rust in. Dat doet ook Tiesj Benoot, terwijl met Evenepoel, Cras, Hermans en Pauwels nog enkele toppers ontbreken.