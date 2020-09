🎥 Bennett blikt terug op het winnen van de groene trui en op Champs-Élysées: "Lefevere en ik zijn whiskey-mannen"

Sam Bennett heeft tijdens een online persconferentie nog eens teruggeblikt op zijn successen tijdens de Ronde van Frankrijk. Die waren er namelijk wel: twee ritzeges en eindzege in het puntenklassement. Ook bleek dat Bennett en Patrick Lefevere iets gemeen hebben.

Na het uitrijden van de Tour kwamen er natuurlijk heel wat emoties naar boven. "Ik blijf beelden herbekijken en dan krijg ik weer tranen in de ogen. Het was een speciaal moment toen ik in Parijs weer aan de bus kwam en het kon delen met al die mensen."

Het oversteeg zeker mijn verwachtingen

Vooraf had Bennett zich niet kunnen inbeelden dat de Tour zo'n succes zou worden. "Het oversteeg zeker mijn verwachtingen. In je achterhoofd heb je zitten dat je ritten wil winnen en groen wil pakken, maar je denkt dat het niet realistisch is. Eén ritzege in een grote ronde maakt je carrière af. Ik heb nu gewonnen in elke grote ronde."

Er kan een vinkje gezet worden achter een prestigieuze plek. "De drie wedstrijden die ik absoluut eens graag wou winnen waren Champs-Élysées, Sanremo en het WK. Champs-Élysées is het WK voor sprinters en dan win ik er ook nog eens in de groene trui."

Zijn respect voor de trui is nu nog groter. "Ik verstond vroeger niet welk werk er allemaal aan te pas kwam bij het winnen van de groene trui. Toen ik voor de trui begon te gaan en daar mijn energie naar ging, dacht ik zeker niet dat ik kon winnen op de Champs. Toen ik in de tussensprint me dan verzekerde van winst in het puntenklassement, kon ik voor de sprint gaan zonder me zorgen te maken over het verliezen van de trui."

Deceuninck-Quick.Step maakte overigens een schitterend filmpje over de weg die Bennett aflegde tijdens de Tour. Daarbij ook een beeld van een knuffel met Patrick Lefevere en een moment waarop ze het succes vieren met een drankje. "We zijn allebei whiskey-mannen. We hebben een glas whiskey gedrongen. Ierse whiskey natuurlijk."