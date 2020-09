Nairo Quintana geeft voor het eerst een reactie na dopingonderzoek: "Ik heb niets te verbergen"

Er is momenteel een dopingonderzoek aan de gang naar Arkéa-Samsic. Op 16 september zouden er namelijk verdachte dingen gevonden zijn in een hotel in de buurt van Méribel.

Arkéa-Samsic is onder meer de ploeg van de Colombiaanse klassementsrenner Nairo Quintana. Hij heeft nu voor de eerste keer sinds de informatie naar buiten is gekomen een reactie gegeven op de laatste gebeurtenissen. Zo is hij naar eigen zeggen onschuldig. "Ze hebben bij mij geen verdachte spullen gevonden. De aanklager heeft al met mij gesproken en ik zal zijn vragen ook blijven beantwoorden. Ik heb niets te verbergen. Ik zal sterk blijven en mijzelf blijven verdedigen", staat te lezen bij Cyclingnews.