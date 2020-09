Philippe Gilbert denkt met veel plezier terug aan die schitterende demarrage op de Cauberg acht jaar geleden

Gilbert had het jaar voordien zijn superjaar gerealiseerd en op het WK van 2012 werd zijn favoriet terrein aangedaan. Op de wegen van de Amstel Gold Race, een koers die hij in zijn carrière vier keer zou winnen, vond de ontknoping van het WK plaats.

"Vandaag precies acht jaar geleden viel ik aan op de Cauberg en werd de mooiste trui in het wielrennen een jaar lang de mijne", denkt Gilbert met een bericht op Twitter terug aan die voor hem fantastische dag. "Wat een geweldige herinnering!"

8 years ago today, I attacked on the Cauberg and the most beautiful jersey of cycling became mine for a year. What a great memory! 🌈 @BELCyclingTeam @BELCycling @UCI_cycling

📷 Photo News pic.twitter.com/VxfhWmEbJZ