Tom Dumoulin heeft beslissing genomen over WK wielrennen: Nederlander gaat de strijd aan met Wout van Aert in WK-tijdrit

Tom Dumoulin heeft een beslissing genomen over het WK. Zo zal de Nederlander te zien zijn op de wegrit, maar ook de tijdrit staat op zijn programma. Daar zal hij onder meer Wout van Aert het vuur aan de schenen leggen.

Tom Dumoulin had even tijd nodig na de Tour de France om na te denken en te beslissen wat hij ging doen, maar volgens NOS heeft hij dan toch gekozen om de wegrit en de tijdrit te rijden op het WK wielrennen in Imola.

In de tijdrit naar La Planche des Belles Filles liet Dumoulin al mooie dingen zien. Zo werd hij tweede achter een ontketende Tadej Pogacar. In Imola hoopt hij uiteraard de regenboogtrui binnen te halen in de discipline, maar met onder meer Wout van Aert krijgt de Nederlander een grote concurrent voor de overwinning.