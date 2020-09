Adrie van der Poel dacht na einde Tour aan sms van Mathieu: "Waarom moet Wout derde worden in die bergrit?"

De ontknoping in de Tour kwam nog eens aan bod in Extra Time Koers. Adrie van der Poel had er ook een mening over. Die zag een sterk, maar ook een zenuwachtig Jumbo-Visma. En moest terugdenken aan een sms die zijn zoon Mathieu gestuurd had.

"Er zijn twee dingen uit de Tour waar niemand over spreekt", stipt Adrie van der Poel aan. "De avond dat Zeeman uit de koers gezet wordt. Waarom word je nerveus bij een fietscontrole? En waarom moet Wout van Aert derde worden in die bergrit om seconden te nemen? Dan denkt de concurrentie: misschien zijn ze toch niet zeker." Uiteindelijk werd allesbeslist in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. "In de kranten lees ik dat Peiper met één ding is bezig geweest: die tijdrit. Ik kan je een sms laten lezen van Mathieu waarin hij zegt: hey oude, je hebt toch gelijk. Ik had gezegd: blijf bij Jumbo-Visma in het wiel zitten en je maakt dat je de beste tijdrit uit uw leven rijdt, en zo kun je ook de Tour winnen." JUMBO-VISMA STERKSTE TEAM IN DE BREEDTE UIT LAATSTE JAREN Nochtans heeft Van der Poel wel respect voor de collectieve sterkte van Jumbo-Visma. "Ik denk dat het misschien wel de sterkste ploeg was in de breedte die de afgelopen jaren de Tour gereden heeft. Dat is volgens mij niet super benut."