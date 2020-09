Bakelants schetst ideaal scenario voor Van Aert: "Zou het een aanfluiting vinden als je hem niet enige kopman maakt"

Jan Bakelants heeft zo zijn kijk op wat er op het WK moet gebeuren voor de Belgen. Wout van Aert is de man die het moet doen voor onze natie, daar kan volgens Bakelants geen enkele twijfel over bestaan. Schaduwkopmannen die in de ontsnapping gaan hoort er dan niet bij.

Het is zowat de meest gestelde vraag in aanloop naar het WK: start België nu met één kopman of met twee? "Ik zou het een aanfluiting vinden en onrespectloos naar Van Aert toe als je hem nu niet enige kopman maakt", stelt Jan Bakelants in Extra Time Koers.

De prestaties uit de voorbije maanden spreken voor zich "Je kunt nu niet afkomen en tegen Van Aert zeggen: we gaan iemand naast u zetten..." Een scenario waarbij bijvoorbeeld Van Avermaet in een vlucht gaat is dan ook niet aan de orde. "Van Aert is het meest gebaat bij een zo langzaam mogelijk verreden koers, waar altijd overzicht wordt behouden en alles beslist moet worden in de laatste ronde."

We moeten geen ontsnappingen hebben

Een koers die van ver openbreekt met grote namen die in de aanval gaan, is dus niet in het voordeel van Van Aert. "We moeten geen ontsnappingen hebben. We willen dat niet", is Bakelants duidelijk.