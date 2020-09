Ook Remco Evenepoel leeft mee met onfortuinlijke Chloé Dygert: "Wat de beste dag van haar jaar had moeten zijn..."

Evenepoel tuimelde in Lombardije over een muurtje en viel verschillende meters naar beneden. Dygert ging op het WK tijdrijden over de vangrails. Ze viel iets minder diep, maar ernstige verwondingen zijn er net als bij Evenepoel wel. Gelukkig verzeilde geen van beiden in levensgevaar.

Ook Evenepoel had de valpartij van Dygert opgemerkt. De renner van Deceuninck-Quick.Step reageerde op Twitter. "Wat de beste dag van haar jaar had moeten zijn, werd een donkere dag... Word snel beter en verzorg je, Chloé Dygert!" Alvast mooi dat Evenepoel aan de wereldkampioene tijdrijden van 2019 denkt

What should have been the best day of her year, turned out to be a dark one.

Get well soon and take care!! @chloedygert30 🤞🏼🍀