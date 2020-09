Parcours en deelnemende teams eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen bekend, Lotto en Doltcini bij de gelukkigen

Het vrouwenwielrennen staat vandaag centraal met het WK tijdrijden, maar Parijs-Roubaix doet er nog een schepje bovenop. De organisatie achter de Helleklassieker heeft het precieze parcours van de eerste editie voor vrouwen bekendgemaakt.

Ook de vrouwen rijden op 25 oktober dus hun Parijs-Roubaix. De start zal gegeven worden in Ville de Denain en de finish ligt uiteraard in Roubaix. De dames moeten 17 kasseisectoren goed zien door te komen, goed voor een totaal van 29,2 kilometer aan kasseien. De totale afstand voor het vrouwenpeloton is 116 kilometer.

Ook de deelnemende ploegen op die historische dag zijn gekend. Er zijn twee Belgische ploegen bij: Doltcini-Van Eyck en de Lotto Soudal Ladies. Onze nationale toppers Lotte Kopecky en Jolien D'hoore hebben al laten weten Parijs-Roubaix te hebben aangekruist. D'hoore zal Parijs-Roubaix betwisten namens Boels-Dolmans. Met Parkhotel Valkenburg komt er nog een andere Nederlandse ploeg aan de start.

De vrouwenkoers zal in totaal uitgezonden worden in bijna 130 landen. Op vijf continenten zal de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen te zien zijn.