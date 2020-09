Tim Wellens had voorbije weken liever anders zien verlopen: "Ik zal goed genoeg zijn om de ploeg te kunnen helpen"

Wanneer België aan de start van het WK wielrennen komt, zal dat ook met Tim Wellens zijn. De Truienaar zag door een val op training de Tour nog aan zijn neus voorbijgaan, maar is er op het WK dus wel bij. Vooral in dienst van de selectie.

Het heeft natuurlijk voordelen en nadelen. Wellens moet zowat de meest frisse renner zijn aan de start van het WK. "Ik ben helemaal fris, maar het is niet de voorbereiding die ik graag had gehad. Ik had liever de Tour gereden", zei hij aan Het Laatste Nieuws vooraleer het vliegtuig op te stappen in Zaventem.

EIGEN VOORBEREIDING

Daardoor was Wellens toch veel meer op zichzelf aangewezen en heeft hij minder wedstrijddagen in de benen. "Nu moest ik thuis mijn eigen voorbereiding doen en heb ik alleen competitieritme kunnen opdoen in de Ronde van Luxemburg en het BK."

Het is dan ook afwachten wat zijn staat van paraatheid zal zijn tijdens zo'n WK. "Mijn vorm is nog niet top, omdat ik zo lang stilgelegen heb, maar ik zal wel goed genoeg zijn om de ploeg te kunnen helpen."