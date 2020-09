Wout Van Aert wil en moet knop snel omdraaien na teleurstellende Tourontknoping

Het zijn drukke dagen voor Wout Van Aert. Na een afmattende Tour de France liet hij het Belgisch kampioenschap links liggen om op het WK in Imola een gooi te doen naar twee regenboogtruien.

Zondag is Wout Van Aert de kopman om de Belgische driekleur op het hoogste schavotje te krijgen na de wegrit. Vrijdag al kruipt hij op zijn tijdritfiets en is hij samen met Victor Campenaerts de hoop op een Belgische medaille.

Knop omdraaien

"Dat Campenaerts zegt dat hij wereldkampioen wordt, als hij mij klopt? Ik hoop dat hij gelijk krijgt. Ik heb mijn kans en heb er zin in, maar mannen als Ganna, Campenaerts en Dennis hebben wel een meer speficieke voorbereiding gehad zonder de Tour", gaf Wout Van Aert aan bij Het Laatste Nieuws.

Van Aert was dan wel sterk in de Tour, toch was de teleurstelling groot bij hem en zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. "Ik ben blij dat ik snel naar hier kon komen. Zo moet ik niet denken aan het laatste weekend van de Tour en kan ik de knop snel omdraaien."