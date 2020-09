Jurgen Mettepenningen stelt zich vragen bij motivering Koksijde en komt met een oproep

Het veldrijden lijkt in vieze papieren te zitten. Ook Jurgen Mettepenningen kan de annuleringen van de crossen in Diegem en Koksijde enkel betreuren. Het is vooral te hopen dat er niet nog veel meer wedstrijden van de kalender verdwijnen en daarom komt hij met een oproep.

Door de coronacrisis dreigt het veldrijden het financieel moeilijk te krijgen. Volgens de burgemeester van Koksijde zou er nu 250 000 euro nodig zijn om een WB-cross te organiseren, meer dan het dubbele dan normaal. "Koksijde was er graag bij om zich kandidaat te stellen, ze wisten welk prijskaartje eraan hing. Ik snap niet waar hij dat bedrag van 250 000 euro vandaan haalt, dat lijkt me sterk overdreven", reageert Mettepenningen in HLN. We moeten solidair zijn De teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal pleit ervoor dat iedereen er alles aan doet om zo veel mogelijk veldritten te laten plaatsvinden. "Ik roep alle partijen op om zo lang mogelijk te wachten met een beslissing over een eventuele annulering. We moeten solidair zijn en allemaal ons steentje bijdragen om de winter door te komen." Ook de organisatoren hebben daar hun rol in te spelen. "Ze moeten de moed hebben om hun reserves aan te spreken die ze aanlegden. Anders vrees ik dat er nog annuleringen gaan volgen en onze sport verdient het niet om maar op 'halve kracht' te draaien."