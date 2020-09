Ouders van Wout van Aert beseffen nog niet goed wat hun zoon aan het presteren is dit seizoen: "Soms moet ik in mijn arm knijpen"

Deze week staat het WK wielrennen op het programma. Het zou een nieuw hoogtepunt kunnen worden voor Wout van Aert, want onze landgenoot is al aan een geweldig seizoen bezig met heel wat overwinningen.

Ook Henk en Yvonne, de ouders van Wout van Aert, zijn onder de indruk van hun zoon. Ze gaven een interview bij VTM Nieuws. "Ik moet soms in mijn arm knijpen, want we beseffen het nog niet helemaal. Het is een speciaal gevoel, want het is wel onze zoon", aldus de ouders.

Wout van Aert won dit seizoen met Milaan-Sanremo een Monument, maar volgens zijn ouders moet het echte Monument nog komen. "Mama of papa worden is eigenlijk het echte Monument", vertelden de ouders over het nakende vaderschap van hun zoon.