Van Avermaet voelt zich perfect bij rol als schaduwkopman: "Blij dat Wout op dit niveau rijdt en we sterke leider hebben"

De gouden helm van Greg Van Avermaet is altijd gemakkelijk te herkennen, ook met zijn trui van de Belgische selectie aan. Voorlopig gaat het er nog relaxed aan toe. Het is eens een andere manier voor Van Avermaet om naar een WK toe te leven, want vooral Van Aert staat in de picture.

Het uitgetekende parcours staat Van Avermaet wel aan. "Een mooie arrivée op een racecircuit, dat geeft wel een heel speciaal gevoel. Ik moet zeggen dat ze op heel korte tijd wel een mooi parcours hebben kunnen maken. De hellingen zijn het best te vergelijken met La Redoute in de Ardennen. De inspanningen zijn niet superlang", schetst hij bij Sporza de uitdagingen. SUPERCOMPENSATIE Van Avermaet presteert kort na de Tour wel vaker goed. Mentaal kan dat een voordeel zijn. "Ik heb in het verleden veel mannen gezien die vliegen in de Tour en de week nadien iets minder waren in San Sebastián. Bij mij is meestal het omgekeerde het geval. Ik heb vrij snel een supercompensatie." ANDER LICHAAM Wel is dé man waar het om draait in het Belgische kamp Wout van Aert. "Ik ben heel blij dat Wout op dit niveau rijdt", benadrukt Van Avermaet. "Ik ben onder de indruk van zijn prestaties. Hij heeft een ander lichaam dan de klimmers en doet toch heel goed mee bergop. Ik ben blij dat we een sterke leider hebben, die in mijn ogen de koers kan winnen." Met welke persoonlijke verwachtingen benadert Van Avermaet zelf dan het WK wielrennen? "Ik weet van mezelf dat ik niet slecht ben en in een rol als schaduwkopman heel ver kan komen."