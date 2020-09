Aniek van Alphen wint de eerste cross van het seizoen

Aniek van Alphen heeft de eerste cross van het seizoen gewonnen. In de Rapencross bleef de Nederlandse haar landgenoten Bakker en Brand.

Het was Betsema die het beste van start ging en al snel een voorsprong uitbouwde. De Nederlandse had een mooi voorsprong, maar zag Bakker en van Alphen in de achtergrond naderen.

Na een foutje van Betsema kwamen de twee er terug bij en niet veel later moest Betsema ook lossen. Ze werd uiteindelijk nog vierde.

Bakker en van Alphen gingen het onder elkaar uitmaken voor de winst en het was de 21-jarige van Alphen die in de slotronde wegreed van Bakker. van Alphen boekt zo een zege in de eerste wedstrijd van het seizoen.